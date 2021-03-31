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متوسط الأجر الشهري للسعوديين يرتفع 5.7% بالربع الرابع من 2020

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متوسط الأجر الشهري للسعوديين يرتفع 5.7% بالربع الرابع من 2020

سجل 10,540 ريال

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دبي - العربية.نت

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ارتفع متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين بنسبة 5.7% في الربع الرابع من 2020، ليصل إلى 10,540 ريال، مقابل 9,971 ريال في الربع الثالث من العام 2020، وفقاً لبيانات تقديرية من مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، صادرة اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن متوسط الأجر الشهري للسعوديين الذكور ارتفع إلى 10,967 ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 10,382 ريال في الربع الثالث من 2020، بزيادة 5.6%.

وبالمثل ارتفع متوسط الأجر الشهري للمشتغلات السعوديات إلى 8,951 ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 8,680 ريال في الربع الثالث من 2020، بارتفاع 3.1%.

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في الوقت ذاته، تراجع متوسط الأجر الشهري للمشتغلين غير السعوديين إلى 4,078 ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بمتوسط شهري 4,213 ريال في الربع الثالث من 2020، بانخفاض 3.2%.

وقاد انخفاض الأجر الشهري للمشتغلين غير السعوديين إلى تراجع متوسط الأجر الشهري لإجمالي المشتغلين سعوديين وغير سعوديين إلى 6,564 ريال، في الربع الرابع من 2020، مقابل 6,601 ريال في الربع الثالث من 2020، بتراجع 0.6%.

كانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أعلنت عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغير سعوديين إلى 7.4% في الربع الرابع من 2020، مقابل 8.5% في الربع الثالث من 2020.

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من 2020، مقابل 14.9% في الربع الثالث من 2020.

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