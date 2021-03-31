.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير التجارة: المنتجات السعودية وصلت لـ 178 دولة بالعالم

اقتصاد السعودية

وزير التجارة: المنتجات السعودية وصلت لـ 178 دولة بالعالم

القصبي: توجيهات سعودية بتعزيز الاستثمارات في العراق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في مؤتمر صحافي بالرياض الأربعاء، إن مدينة الرياض ستكون بين أكبر 10 مدن اقتصادية عالمية، بموجب خطط الاستثمار، وخطط التنمية والتوسع المعلنة.

وكشف أن المنتجات السعودية، وصلت صادراتها إلى 178 دولة في العالم.

وبشأن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص قال القصبي إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال، مؤكداً أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية، و"لدينا سابك التي تعتبر بين أكبر 4 شركات بتروكيماوية في العالم".

ولفت وزير التجارة السعودي إلى أن برنامج شريك يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي. وقال إن المملكة تخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال 10 سنوات مقبلة.

وأضاف القصبي أن هناك توجيهات بتعزيز الاستثمارات السعودية في العراق.

وبسؤال حول العلاقة مع إسرائيل، قال القصبي، إن "موقف المملكة ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وتقف دائما وراء حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ونظرنا إلى أن السلام خيار حتمي استراتيجي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
مصر.. حبس زوج مصر.. حبس زوج "إسراء عماد" واستدعاء والدته للتحقيق

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد