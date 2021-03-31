وزير التجارة: المنتجات السعودية وصلت لـ 178 دولة بالعالم

قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، في مؤتمر صحافي بالرياض الأربعاء، إن مدينة الرياض ستكون بين أكبر 10 مدن اقتصادية عالمية، بموجب خطط الاستثمار، وخطط التنمية والتوسع المعلنة.

وكشف أن المنتجات السعودية، وصلت صادراتها إلى 178 دولة في العالم.

وبشأن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص قال القصبي إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال، مؤكداً أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية، و"لدينا سابك التي تعتبر بين أكبر 4 شركات بتروكيماوية في العالم".

ولفت وزير التجارة السعودي إلى أن برنامج شريك يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي. وقال إن المملكة تخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة خلال 10 سنوات مقبلة.

وأضاف القصبي أن هناك توجيهات بتعزيز الاستثمارات السعودية في العراق.

وبسؤال حول العلاقة مع إسرائيل، قال القصبي، إن "موقف المملكة ثابت وواضح من القضية الفلسطينية، وتقف دائما وراء حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ونظرنا إلى أن السلام خيار حتمي استراتيجي".