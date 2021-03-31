وزير التجارة السعودي: الشركات ستضخ استثمارات محلية 5 تريليونات ريال

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

ولفت القصبي إلى أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية.

"لدينا سابك التي تعتبر بين أكبر 4 شركات بتروكيماوية في العالم".

ولفت وزير التجارة السعودي إلى أن برنامج شريك يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وفي سياق متصل، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك لدى إطلاق، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.