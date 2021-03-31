واشنطن تحصل على 335 مليون دولار من السودان لصالح ضحايا هجمات إرهابية

قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول.

وتلقت الولايات المتحدة 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والمدمرة الأميركية كول في عام 2000 وكذلك مقتل الموظف جون جرانفيل في عام 2008، حسبما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان يوم الأربعاء.

وقال بلينكين عن الضحايا "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت". "مع هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن للعلاقات الأميركية السودانية أن تبدأ فصلا جديدا".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعلن عن اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإنهاء الحصار الدولي والعالمي عليها.

وتابع حمدوك وقتها: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".

وإلى ذلك، علق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي": "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".

وأضاف: "اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأميركية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا".

إغلاق ملفات

وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان في نهاية أكتوبر اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية، أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.

إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.