الصين.. نمو قوي لقطاع التصنيع بدعم من ارتفاع الصادرات

سجلت مؤشرات أداء قطاعي الصناعة والخدمات في الصين نموا قويا في مارس، مع تصاعد وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات الجائحة.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أسرع وتيرة نمو منذ 3 أشهر ليسجل 51.9 نقطة في مارس، ويفوق التوقعات. ومما دعم القطاع نمو قوي للصادرات مع عودة الطلب الخارجي.

كذلك شهد قطاع البناء والتشييد نشاطا قويا مسجلا 62.4 نقطة في مارس.

من جانب آخر، قال مسؤول كبير بقطاع الصحة الصيني، إنه لا يوجد أساس يستند إلى حقائق للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها أخفت معلومات عن الباحثين الذين عينتهم منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كورونا.

وفي تصريحات للصحافيين، قال ليانغ وانيان، الذي شارك في قيادة الدراسة المشتركة حول أصل كوفيد-19 والتي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء، إن الباحثين الصينيين والدوليين أتيح لهم الاطلاع على البيانات نفسها.