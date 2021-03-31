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رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 إلى 300 ميغاواط

كهرباء مناسبة
خطوط كهرباء
اقتصاد

رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 إلى 300 ميغاواط

يتضمن العقد توريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة شاملة الخلايا اللازمة للتركيب

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دبي - العربية.نت

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وقّعت مصر والسودان اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميغاواط إلى 300 ميغاواط.

ويتضمن العقد توريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة شاملة الخلايا اللازمة لتركيب محطتي محولات "دنقلا" و"مروي" في السودان، وفقاً لبيان صادر من وزارة الكهرباء المصرية.

وشهدت الاتفاقية توقيع عقدا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة Siemens لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان, وتبلغ قيمة العقد 29 مليون دولار (453 مليون جنيه مصري).

وسيكون تمويل قيمة العقد من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

يأتي العقد الجديد جاء في إطار اهتمام مصر بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع.

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