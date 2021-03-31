سلطنة عمان تعلق الأنشطة الرياضية لمواجهة كورونا

قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، في سلطنة عمان، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.

وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة بداية من الغد لمواجهة كورونا.

وأفادت اللجنة بأنها قررت تعليق حضور طلبة المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد.

كانت اللجنة قررت في 25 مارس الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021 حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021، لمواجهة فيروس كورونا.

كما قررت تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 أبريل 2021، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وقد اطلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المنومين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.