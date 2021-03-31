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فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع للحد من كورونا

فرنسا كورونا اقتصاد
باريس
اقتصاد فرنسا

فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع للحد من كورونا

تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة على سلالة جديدة من الفيروس

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دبي - العربية.نت

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تدرس فرنسا تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع للحد من كورونا، بعد أن بدأت السلطات الصحية التحقيق بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني (غرب) قد يكون اكتشافها عبر الفحص أكثر صعوبة من بقية السلالات.

وجرى رصد ثماني إصابات بالسلالة الجديدة في بؤرة في مستشفى في منطقة بريتاني.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشاراً من غيرها.

من جهتها، قالت إدارة الصحة في منطقة بريتاني إنه "ستجرى تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة التي تكونت جراء إصابات سابقة بكوفيد-19 على هذه السلالة".

وكانت منطقة بريتاني حتى الآن بمنأى عن الانتشار الكثيف لكورونا وسلالاته المتحوّرة، حيث كان عدد الإصابات اليومية فيها منخفضاً خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء في فرنسا. كما كان يُنقل إليها مصابون بالفيروس لتخفيف الضغط عن مستشفيات باريس والشرق الفرنسي.

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