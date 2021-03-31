الرميان: توقيع مذكرات تفاهم قريبا بين أجهزة الحكومة والشركات الكبرى

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إنه تم إطلاق عملية التواصل المباشر مع الشركات الكبرى في المملكة لمعرفة المحفزات التي تعزز برامج الاقتصاد الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية.

جاء حديثه خلال إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية "شريك"، الثلاثاء، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأضاف، بصفته أمينا عاما للجنة استثمارات الشركات الكبرى والتي تشرف على البرنامج، أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الكبرى والأجهزة الحكومية وستكون هذه الخطوة الأولى لتحفيز الاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى استعرضت خلال اللقاءات العديد من المقترحات، وستواصل الأمانة العامة هذه الاجتماعات، التي تمثل جزء مهم من الطبيعة التشاركية مما يزيد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا للرميان.

وأوضح أن مقومات رؤية المملكة 2030، ستشكل إلى جانب الخبرات والبرامج عوامل دافعة لتمكين الشركات الكبرى للازدهار والنمو لمستويات لم تشهدها من قبل.

وأكد على أن اقتصاد المملكة مبني على أسس قوية ومتينة وسنسعى من خلالها لتعزيز فرص التعاون والتنمية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.