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دبي.. اتفاق تحلية مياه مع يوتيكو لمدة 35 عاماً

DEWA
ديوا
دبي

دبي.. اتفاق تحلية مياه مع يوتيكو لمدة 35 عاماً

استكمال المشروع بحلول 2024 بكلفة 1.5 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه الإلكتروني إن هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وقعت الأربعاء اتفاقين لشراء المياه لمدة 35 عاما مع شركة يوتيكو ومقرها الإمارات بخصوص محطة تحليه مياه.

وأضاف أنه من المتوقع استكمال المشروع، الواقع في حصيان، جنوب دبي، بحلول مارس آذار 2024 بتكلفة 1.5 مليار درهم (410 ملايين دولار).

وتماشيا مع النمو الذي تشهده إمارة دبي وبهدف توفير إمدادات موثوقة ذات اعتمادية عالمية المستوى من الكهرباء والمياه لجميع المتعاملين الذين يتجاوز عددهم المليون متعامل دأبت الهيئة على زيادة استثماراتها في البنية التحتية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث تجاوزت قيمة أصولها 175 مليار درهم، أو ما يعادل 47.6 مليار دولار.

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