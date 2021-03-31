عبور 81 سفينة بقناة السويس في الاتجاهين اليوم

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن 81 سفينة عبرت المجرى الملاحي في الاتجاهين اليوم، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وأمس، قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن 113 سفينة عبرت القناة منذ تعويم "إيفر غيفن"، فيما سيعبر باقي السفن الأخرى المنتظرة خلال 3 أيام.

ورست السفينة "إيفر غيفن" في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحرير السفينة الضخمة بعد ظهر الاثنين.

وجنحت السفينة بشكل جانبي على امتداد ضيق من القناة، وأوقفت تجارة بحرية بمليارات الدولارات.

وفي سياق متصل، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشراء كافة المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أول من أمس، "مهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن".

ومن جهته أشار ربيع إلى خطة توفير قاطرات تصل قوة شدها إلى 250 و300 طن إذ إن ما تمتلكه مصر من قاطرات في الوقت الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طنا.

وقال "تم التعاقد مع شركة صينية على 5 قاطرات .. يتم بناء اثنتين في الصين و ثلاث في ترساناتنا هنا".

وكان ربيع أعلن في بيان الاثنين "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

والأسبوع الماضي، جنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.