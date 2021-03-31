.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فايزر: لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

لقاح فايزر
لقاح كورونا
لقاح كورونا

فايزر: لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، وذلك بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة.

وتتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع. من جهته، أكد البيت الأبيض أن فعالية لقاح فايزر على الأطفال "أخبار جيدة".

في الأثناء قالت وكالة الدواء الأوروبية، إن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها.

وفي جديد التطورات، زفت شركة الأدوية الأميركية "فايزر" خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس، وفق وكالة "بلومبيرغ".

كما يرتبط الدواء بإنزيم "البروتياز" الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس. وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

ما هي شروط برنامج قصص خاصة برنامج شريك ما هي شروط برنامج "شريك" لتأهيل الشركات للاستفادة منه؟

من جانب آخر قال مسؤول كبير بقطاع الصحة الصيني، الأربعاء، إنه لا يوجد أساس يستند إلى حقائق للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها أخفت معلومات عن الباحثين الذين عينتهم منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كورونا.

وفي تصريحات للصحافيين، قال ليانغ وانيان، الذي شارك في قيادة الدراسة المشتركة حول أصل كوفيد-19 والتي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء، إن الباحثين الصينيين والدوليين أتيح لهم الاطلاع على البيانات نفسها.

وأضاف أن الشق الصيني من البحث المشترك قد اكتمل وأن العالم يحتاج الآن للنظر في احتمال ظهور حالات سابقة من كوفيد-19 خارج الصين في المرحلة المقبلة من البحث في نشأة الفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال الثلاثاء إن هناك بيانات تم حجبها عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين لبحث في منشأ فيروس كورونا.

وجاء في تقرير هؤلاء المحققين أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد