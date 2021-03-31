فايزر: لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، وذلك بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة.

وتتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع. من جهته، أكد البيت الأبيض أن فعالية لقاح فايزر على الأطفال "أخبار جيدة".

في الأثناء قالت وكالة الدواء الأوروبية، إن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها.

وفي جديد التطورات، زفت شركة الأدوية الأميركية "فايزر" خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس، وفق وكالة "بلومبيرغ".

كما يرتبط الدواء بإنزيم "البروتياز" الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس. وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

من جانب آخر قال مسؤول كبير بقطاع الصحة الصيني، الأربعاء، إنه لا يوجد أساس يستند إلى حقائق للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها أخفت معلومات عن الباحثين الذين عينتهم منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة فيروس كورونا.

وفي تصريحات للصحافيين، قال ليانغ وانيان، الذي شارك في قيادة الدراسة المشتركة حول أصل كوفيد-19 والتي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء، إن الباحثين الصينيين والدوليين أتيح لهم الاطلاع على البيانات نفسها.

وأضاف أن الشق الصيني من البحث المشترك قد اكتمل وأن العالم يحتاج الآن للنظر في احتمال ظهور حالات سابقة من كوفيد-19 خارج الصين في المرحلة المقبلة من البحث في نشأة الفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال الثلاثاء إن هناك بيانات تم حجبها عن محققي المنظمة الذين سافروا إلى الصين لبحث في منشأ فيروس كورونا.

وجاء في تقرير هؤلاء المحققين أن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر.