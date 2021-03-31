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وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

In this file photo taken on November 23, 2020 shows an illustration picture of a syringe and a bottle reading Covid-19 Vaccine next to AstraZeneca company and University of Oxford logos. (File photo: AFP)
لقاح استرازينيكا
لقاح كورونا

وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

لم يتلق بعد تصريح استخدامه في الولايات المتحدة

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة الدواء الأوروبية الأربعاء إن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤولو الصحة الكنديون الاثنين، إنهم سيتوقفون عن تقديم لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من "كوفيد-19" لمن تقل أعمارهم عن 55 عاماً، وسيطلبون تحليلا جديداً للمخاطر على أساس العمر والجنس.

مخاوف

تأتي هذه التحركات بعد تقارير من أوروبا عن حدوث جلطات نادرة لكنها خطيرة، ونزيف، وفي بعض الحالات تعرض أشخاص للوفاة، بعد التطعيم لا سيما في صفوف الشابات، على الرغم من أنه لم يتم تسجيل مثل هذه الحالات في كندا، حيث تم إعطاء حوالي 307 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وتم تعليق لقاح "كورونا" الخاص بـ "استرازينيكا" في جميع أنحاء أوروبا، ولم يتلق بعد تصريح استخدامه في الولايات المتحدة، كما تواجه كندا أيضًا تأخيرا نسبيًا في طرح اللقاح.

وقدم المجلس الاستشاري الوطني للتحصين توصية لوقف توزيع لقاح "استرازينيكا"، لكن لقاحات فايزر ومودرنا وجنسون آند جونسون مسموح بها في كندا.

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ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إلى كندا 1.5 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" هذا الأسبوع.

الفعالية

والخميس الماضي، أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

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