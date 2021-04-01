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برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021 بـ 90 مليار دولار

من البرلمان العراقي (أرشيفية - فرانس برس)
من البرلمان العراقي (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد العراق

برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021 بـ 90 مليار دولار

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بغداد - رويترز

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وافق برلمان العراق أمس الأربعاء، على ميزانية عام 2021 بحجم 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وتفيد وثائق ومصادر من مشرعين، أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من ميزانيته. وقد أدى التزامه باتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد
المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية، في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.

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وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا.

وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأشاد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وكان البرلمان فشل في الموافقة على مسودة ميزانية 2020، واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.

وقالت النائبة الشيعية وفاء الشمري، إن الموافقة على الميزانية "ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات وتمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد".

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