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انكماش اقتصاد قطر 3.9% في الربع الرابع 2020

قطر - الدوحة - علم 3
علم قطر
اقتصاد

انكماش اقتصاد قطر 3.9% في الربع الرابع 2020

بعد تراجع الناتج المحلي 4.5% في الربع الثالث

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دبي - رويترز

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أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9% في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8% وتراجع لقطاع البناء بنحو 5%.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجع أيضا على أساس فصلي، إذ هبط 0.5% في الربع الرابع.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، لكنه نما 5.6% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في ديسمبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري 2.5% في 2020. وتوقع انتعاشا إلى نمو 2.7% في 2021.

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