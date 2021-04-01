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رقم ضخم.. الأسواق الناشئة ستجتذب تدفقات نقدية بتريليون دولار

الأسواق الناشئة مناسبة
الأسواق الناشئة في نمو تصاعدي
الأسواق الناشئة

رقم ضخم.. الأسواق الناشئة ستجتذب تدفقات نقدية بتريليون دولار

معهد التمويل الدولي: الصين ستستحوذ على حصة الأسد من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة

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لندن - رويترز

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أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي (IIF) يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تجتذب الأسواق الناشئة 1.06 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ والتدفقات المصرفية هذا العام.

في حين ستسحوذ الصين على حصة الأسد من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تشهد الدول النامية تدفقات بـ500 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر.

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بينما تدفقات المحافظ الاستثمارية ستبلغ 374 مليار دولار والتدفقات البنكية نحو 191 مليار دولار.

وبحسب نائب كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي سيرغي لاناو، فإن الصين ستستحوذ على نحو 40% من جميع التدفقات.

وقال لانو في المذكرة "نعتقد أن تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة في عام 2021 لن تكون بنفس القوة التي كانت عليها أواخر العام الماضي".

الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة

وتباطأت تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى 75 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ230 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020.

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