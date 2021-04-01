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نكست البريطانية: تعطل قناة السويس يؤخر 2% من المخزون

من قناة السويس (أرشيفية- فرانس برس)
حركة الملاحة تعود لطبيعتها بقناة السويس
قناة السويس

نكست البريطانية: تعطل قناة السويس يؤخر 2% من المخزون

لا تتوقع حدوث تأثير جوهري على المبيعات

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لندن - رويترز

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قال رئيس شركة نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة، اليوم الخميس، إن تعطل قناة السويس في الآونة الأخيرة تسبب في تأخر وصول نحو 2% من مخزون الشركة.

وقال سيمون ولفسون لرويترز "إنها مشكلة لكنها ليست كبيرة. أخرت نحو 2% من مخزوننا لثلاثة أسابيع".

وأضاف "المحصلة أننا لا نتوقع أن يكون لتوقف قناة السويس تأثير جوهري على المبيعات على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".

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وبدأت تحقيقات رسمية هذا الأسبوع في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن في القناة مما أدى لتوقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيسي لنحو أسبوع.

بعد أيام على انتهاء أزمة السفينة الجانحة، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الخسائر والتعويضات بسبب إغلاق القناة قد تصل لمليار دولار، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ستدفع هذه الأموال وما إذا كانت مصر سعت بالفعل للحصول على تعويضات.

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