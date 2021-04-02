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في مؤشر جديد.. أميركا في الطريق نحو طفرة اقتصادية

أسواق أميركا اقتصاد
اقتصاد أميركا

في مؤشر جديد.. أميركا في الطريق نحو طفرة اقتصادية

مؤشر القطاع الصناعي الأميركي يسجل ذروة 37 عاماً

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العربية.نت

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ارتفع مؤشر نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي إلى أعلى مستوياته فيما يربو على 37 عاماً في مارس، مدفوعا بنمو قوي في طلبيات التوريد الجديدة، مما يعطي أوضح مؤشر حتى الآن على أن طفرة اقتصادية منتظرة بشدة من المرجح أن تكون في الطريق.

قال معهد إدارة التوريدات، الخميس، إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية قفز إلى 64.7 الشهر الماضي من 60.8 في فبراير. وذلك أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

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وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو قطاع الصناعة، الذي يسهم بنسبة 11.9% من الاقتصاد الأميركي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 61.3 في مارس. وقد دعمت جائحة كوفيد-19 المستعرة منذ عام الطلب على السلع.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد هذا العام، تغذيه حزمة تبلغ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من تداعيات الجائحة، وإعادة فتح الشركات مع تلقي مزيد من الأميركيين للقاحات الواقية من فيروس كورونا.

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