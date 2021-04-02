اقتصاد إيطاليا يسجل عجزاً بـ9.5% في 2020

قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز بـ5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض بـ1.9% في نفس الفترة من 2019.



وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي. ويأتي ذلك مقارنة مع 1.6% فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 البلاد.



وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع، يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.



هذا العام، تتوقع التقديرات الرسمية لروما انخفاض العجز قليلا إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول إن هذا سيُعدل صعوداً هذا الشهر ليضع في الاعتبار إنفاقا إضافياً لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.