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اقتصاد إيطاليا يسجل عجزاً بـ9.5% في 2020

اقتصاد إيطاليا
اقتصاد أوروبا

اقتصاد إيطاليا يسجل عجزاً بـ9.5% في 2020

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روما - رويترز

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قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز بـ5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض بـ1.9% في نفس الفترة من 2019.

وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي. ويأتي ذلك مقارنة مع 1.6% فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 البلاد.

وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع، يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.

هذا العام، تتوقع التقديرات الرسمية لروما انخفاض العجز قليلا إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول إن هذا سيُعدل صعوداً هذا الشهر ليضع في الاعتبار إنفاقا إضافياً لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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