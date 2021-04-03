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"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف المغرب مع نظرة مستقرة

المغرب اقتصاد
اقتصاد المغرب يواجه ضغوط الجائحة
اقتصاد المغرب

"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف المغرب مع نظرة مستقرة

حذرت من أن الزيادة في الضمانات الحكومية تتسبب في الضغط على الميزانية

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دبي - العربية.نت

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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي، التصنيف الائتماني للمغرب إلى 'BB+/B' من 'BBB-/A-3' بسبب تضاؤل الحيز المالي وأبقت النظرة المستقبلية "مستقرة".

وعبر الوكالة في ملخص نقلته "رويترز" عن الاعتقاد بأن "الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب تتسبب في زيادة كبيرة للالتزامات المحتملة وهو ما قد يفاقم الضغط على الميزانية".

وذكرت أن النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية.

واعتبرت أن النمو الاقتصادي في المغرب في الفترة 2021-2024 سيدعمه التركيز الاستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي.

يذكر أن المغرب من الدول القليلة في العالم التي وصلت حصة الطاقات المتجددة فيها من إجمالي قدرات إنتاج الكهرباء إلى 37%، وكان من المفترض أن تصل إلى 42% لولا بعض المعوقات وجائحة كورونا.

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