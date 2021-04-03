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صندوق النقد: تمويل جديد لكينيا بقيمة 2.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
اقتصاد

صندوق النقد: تمويل جديد لكينيا بقيمة 2.3 مليار دولار

القروض الجديدة ستتيح الصرف الفوري لنحو 307.5 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق على ترتيبات تمويل جديدة مدتها 3 سنوات لكينيا تبلغ قيمتها 2.34 مليار دولار لمساعدتها على مواصلة التصدي لجائحة كوفيد -19 ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون.

وأضاف الصندوق أن الموافقة على القروض الجديدة ستتيح الصرف الفوري لنحو 307.5 مليون دولار يمكن أن تستخدمها كينيا لدعم الميزانية.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن "حزمة التمويل البالغ مدتها ثلاثة أعوام ستدعم المرحلة التالية من استجابة السلطات لكوفيد-19 وخطتها للحد من مخاطر الديون مع حماية الموارد لحماية الفئات الضعيفة".

وأضاف الصندوق، أن كينيا تضررت بشدة من الجائحة وتواجه الآن تحدي تحفيز الاقتصاد وخفض الفقر. وكان الصندوق قد منح الدولة الأفريقية 739 مليون دولار في مايو الماضي بسبب الأزمة الصحية.​

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