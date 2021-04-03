مصر تؤجل مزايدة رخصة جديدة لإنتاج السجائر

قال مصدران بشركات تبيع السجائر في مصر إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبلغتهم السبت بتأجيل جلسة الفض الفني لمزايدة رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية.

كان آخر موعد للتقدم للمزايدة، التي طلبت بعض الشركات تجميدها رغم أنها تنهي احتكار الشرقية للدخان، غدا الأحد الرابع من أبريل وتاريخ الانعقاد السادس من يونيو.

وقال أحد المصدرين في تصريحات لرويترز "ما نفهمه من الخطاب أن التأجيل لأجل غير محدد، متوقعا تغيير شروط المزايدة "في حالة عقدها مجددا".

تحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج أيضا تبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70% والنسبة الباقية للشركات الأجنبية.

كانت المزايدة المزمعة تشترط مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية "تم إخطار الشركات بتأجيل المزايدة... سنرفع مذكرة لرئيس الوزراء بوضع شروط جديدة للمزايدة".

تشترط المزايدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت شركات في خطاب أرسلته الشهر الماضي تطلب فيه التجميد إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".