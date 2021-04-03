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مالك الناقلة "إيفر غيفن" يرفع دعوى ضد مشغلها لجنوحها في السويس

AERIALS of the giant container vessel Ever Given in Egypt's Suez Canal
السفينة الجانحة بعد تعويمها وتحريكها
قناة السويس

مالك الناقلة "إيفر غيفن" يرفع دعوى ضد مشغلها لجنوحها في السويس

هيئة قناة السويس تتحدث عن تعويضات بمليار دولار لمصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن مالك سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" رفع دعوى ضد الشركة المشغلة للسفينة "إيفر غرين" لجنوح الناقلة في قناة السويس.

كان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، توقع في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن تصل التعويضات المحتمل أن تحصل عليها مصر من الشركة المالكة لسفينة "ايفر غيفن" العملاقة بأكثر من مليار دولار.

وأشار ربيع إلى أن هذه التعويضات تشمل تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، التي تدر إيرادات يومية لمصر تقدر بـ14 مليون دولار، موضحا أن هيئة القناة ستقوم بحساب تكاليف عمل المعدات والتلفيات والعاملين بالقناة على مدار 6 أيام من أجل تعويم السفينة.

وقال ربيع إن السفينة لن تغادر مصر قبل انتهاء التحقيق، وإذا وقعت الشركة المالكة اتفاقا على سداد التعويضات سينتهي الأمر في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وفي حال رفضت الشركة ذلك فإن الأمر سيتحول إلى دعوى مدنية أمام القضاء.

ونقلت "سي إن إن" عن شركة الشحن اليابانية (شوي كيسن كيه كيه)، المالكة للسفينة أن الشركة لديها "تأمين على السفن" لكن "مبلغ التأمين يعتمد على العقد"، ومن السابق لأوانه تحديد قيمة التعويضات، لأنه لم يتم تقديم أي مطالبات حتى الآن.

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