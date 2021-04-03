وكالة الأدوية البريطانية: لقاح أسترازينيكا آمن

أكدت وكالة الأدوية البريطانية أن لقاح أسترازينيكا آمن، موضحة أنه "من غير الواضح إذا كان لقاح أسترازينيكا تسبب في وفاة 7 أشخاص".

بينما الجدل ما زال مستمر اً حول درجة أمان لقاح أسترازينيكا، أعلنت الوكالة السبت أن سبعة أشخاص تلقوا اللقاح توفوا، بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

من جانبها، علقت هولندا الجمعة التطعيم بجرعات أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن.

واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.