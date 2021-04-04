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الشورى السعودي يناقش غدا مشروع نظام البريد

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اقتصاد السعودية

الشورى السعودي يناقش غدا مشروع نظام البريد

يتضمن 37 مادة

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دبي - العربية.نت

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يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ24، من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي يعقدها غدا الإثنين، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد، والمحال إليها بعد أن أنهت دراستها بشأنه.

ويراعي مشروع النظام في 37 مادة، التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسسا لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات.

كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة، حيث حظر إرسال أو نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة. ويصنف مشروع النظام وفق تقرير لجنة الخدمات بشكل يمنع أي غموض، ومراقبة الخدمات وجمع البيانات لضمان الشفافية وقابلية التتبع للمواد في جميع المراحل، ويضم المشروع الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين.

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