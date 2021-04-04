.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تصنيف الكويت الائتماني قد يتراجع أكثر من درجة.. لهذا السبب

الكويت اقتصاد مناسبة
الكويت
اقتصاد الكويت

تصنيف الكويت الائتماني قد يتراجع أكثر من درجة.. لهذا السبب

وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة موديز في تقرير حديث إن تصنيف الكويت يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها البلاد، حيث تُقدّر أصول صندوق الثروة السيادي التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة.

وأوضحت أن التصنيف الائتماني مقيد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

وذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تهدد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير موقتة وجزئية، من شأنه إطالة حالة عدم اليقين في شأن وضع التمويل على المدى المتوسط.

الكويت تحث أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط طاقة أوبك بلس الكويت تحث أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط

وأشارت إلى أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، وفي هذا الشأن ترجح الوكالة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت تملك رصيدا ضخما من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة يقدر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020.

كما أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة أخيراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد كيف شاهد كيف "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي الأمير حمزة في فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد