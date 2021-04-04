بنك أبوظبي الأول يؤسس شركة Magnati للمدفوعات

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، اليوم الأحد، عن استكمال تأسيس شركة مدفوعات تابعة له ومملوكة بالكامل له تحت اسم Magnati.

وقال البنك في بيان له، إنه في ضوء ما يشهده قطاع المدفوعات من نمو متسارع؛ ستعمل Magnati على الاستفادة من الفرص التنموية الجديدة من خلال نموذج أعمالها الذي يتسم بالمرونة القائم على منصة مدفوعات ذكية تسعى لتحقيق أفضل قيمة للعملاء والجهات الحكومية والتجار والمؤسسات.

وتتيح هذه المنصة الفرصة لعملائها لتنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من البيانات لتعزيز الدخل، واستخدام الجيل الجديد من التقنيات المتطورة؛ مثل واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها.

وستوفر منصة Magnati كذلك فرصاً للعملاء للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لإيجاد خدمات ومنتجات مبتكرة.

وتنقسم أعمال Magnati إلى أربع فئات رئيسية، تتضمن عمليات الاستحواذ، تقديم حلول مدروسة وحصرية مخصصة للجهات الحكومية، تقديم خدمات مدفوعات استهلاكية رائدة في السوق، بالإضافة إلى معالجة عمليات الدفع والإصدار.

وقال بنك أبوظبي الأول، إن الشركة تعتبر اليوم إحدى أكبر شركتَي مدفوعات في دولة الإمارات بمجالات الاستحواذ المباشر وإصدار البطاقات مسبقة الدفع ومعالجة عمليات الإصدار.

وأوضح أنه خلال عام 2020، قدم قسم المدفوعات خدماته إلى أكثر من 30 ألف تاجر وأصدر إلى اليوم ما يزيد عن مليوني بطاقة مسبقة الدفع، وقام بمعالجة معاملات تصل قيمتها إلى نحو 18 مليار دولار.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: "يأتي تأسيس Magnati كشركة مدفوعات تتسم بالمرونة وتسعى للنمو في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية، ومن خلال إنشاء هذا الكيان المستقل الذي يعمل وفقاً لاستراتيجيته الخاصة بإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال؛ فإننا على ثقة بأن Magnati قادرة على توظيف أعلى التقنيات الخاصة بها إلى جانب البيانات وعلاقاتها الجيدة مع العملاء لتحقيق أفضل قيمة للشركة ولبنك أبوظبي الأول والمساهمين".

وتابعت :"لا يمثل تأسيس هذه الشركة خطوة استراتيجية رئيسية بالنسبة لبنك أبوظبي الأول فحسب؛ بل يعدّ نقطة تحول في قطاع المدفوعات الذي يواصل تحقيق نمو ملموس ومتسارع".

وبإطلاق Magnati، يكون بنك أبوظبي الأول قد استكمل نقل قسم المدفوعات وتحويله إلى وحدة أعمال ذكية منفصلة قائمة على البيانات.

وسيتم نقل كافة التجار والعملاء إلى منصة Magnati مع الإبقاء على كافة أجهزة الدفع المستخدمة من قبل العملاء على أن تحمل ابتداءً من الأيام المقبلة الهوية المؤسسية للشركة الجديدة.