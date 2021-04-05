الإمارات تضخ 3 مليارات دولار في اقتصاد العراق

أعلنت الإمارات أمس الأحد، استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق في مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في العراق.

وقد صدر بيان مشترك بين البلدين في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الإمارات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا"، واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين، إلى جانب توسيع التعاون في مجال الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة.