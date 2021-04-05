تباين أداء أكبر 3 اقتصادات عربية خلال شهر مارس

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit، الصادرة اليوم الاثنين، تباين أداء أكبر 3 اقتصادات عربية في شهر مارس 2021، وبينما ارتفع في المؤشر في الإمارات تراجع في السعودية ومصر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمجموعة IHS Markit، الخاص بالإمارات، 52.6 نقطة في شهر مارس الماضي، مرتفعاً من 50.6 نقطة في شهر فبراير 2021، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية هو الأكثر حدة في 20 شهراً.

وجاءت قراءة المؤشر في الإمارات لتمدد فترة التوسع الخالية إلى 4 أشهر، وهي الأطول منذ نهاية عام 2019.

وبحسب تقرير مجموعة IHS Markit، فإن المحرك الرئيسي للقراءة الرئيسية في شهر مارس هو مؤشر الإنتاج الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، مشيراً إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط.

وشهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات، نمواً بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019، خلال شهر مارس 2021، مدعوماً بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.

السعودية

استمر تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، إلا أنه فقد المزيد من الزخم في الذروة الأخير في شهر يناير متزامنا مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك استمرت الشركات في تسجيل توسعات في الإنتاج والمشتريات واستقرار في أعداد الموظفين، مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.

وهبط مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة IHS Markit، الخاص بالسعودية من 53.9 نقطة في شهر فبراير 2021، إلى 53.3 نقطة في شهر مارس 2021، مشيراً إلى تحسن هامشي، لكنه لا يزال قوياً نسبياً، في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وانخفض المؤشر الآن 3.8 نقطة من ذروته الأخيرة المسجلة في شهر يناير 2021، مما يشير إلى أن التعافي من كوفيد-19 فقد بعض الزخم خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن بين العناصر الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر خلال الشهر، وانخفض إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات.

مصر

أشارت بيانات دراسة شهر مارس 2021 إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، وتراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي، ومن ناحية إيجابية، تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، ما أدى إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً للمرة الأولى في 3 أشهر خلال شهر مارس 2021، من 49.3 نقطة في شهر فبراير 2021، إلى 48 نقطة في مارس 2021.

وأشار المؤشر إلى تدهور بسيط في أحوال القطاع، وكانت هذه أيضاً أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، مشيراً إلى أسرع تراجع منذ التأثير الأولي لوباء فيروس كورونا 2019.

وكان انخفاض القراءة الرئيسية مدفوعاً بشكل كبير بالتراجعات الأسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول من 2021.

يذكر أن مؤشر مديري المشتريات، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.