تراجع طلبيات مصانع أميركا.. وقطاع الخدمات يخالف الاتجاه صعودا

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة أميركياً في فبراير شباط، متأثرة على الأرجح بطقس بارد غير معتاد لذلك الوقت من السنة.

لكن قطاع الصناعات التحويلية يظل قويا في ظل استعادة زخم التعافي الاقتصادي وسط تحسن الوضع الصحي العام وتحفيز مالي ضخم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن طلبيات المصانع انخفضت 0.8% بعد صعودها 2.7% في يناير كانون الثاني.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات 0.5% في فبراير شباط. وعلى أساس سنوي، زادت الطلبيات 1%.

وضرب طقس سيء مناطق واسعة من البلاد، وشهدت تكساس وأجزاء أخرى من الجنوب ذي الكثافة السكانية العالية عواصف شتوية في النصف الثاني من فبراير شباط، مما كبح إنفاق المستهلكين وإنتاج المصانع وتشييد المنازل ومبيعاتها.

مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأميركي يقفز

وعلى عكس ذلك، أظهر مسح أن مؤشرا لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي وسط نمو قوي في طلبات الشراء الجديدة، وهي أحدث إشارة إلى زخم في الاقتصاد تدعمه زيادة في اللقاحات وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة المعروض إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات تعافى إلى قراءة عند 63.7 الشهر الماضي مدعوما أيضا بأحوال جوية أكثر دفئا.وذلك هو أعلى مستوى في تاريخ المسح ويأتي بعد قراءة بلغت 55.3 في فبراير شباط.

وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 59.0 في مارس آذار .

وتعافى المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 67.2 في مارس آذار من أدنى مستوى في تسعة أشهر البالغ 51.9 الذي سجله في فبراير شباط.

وقفز المؤشر الفرعي للتوظيف بقطاع الخدمات إلى 57.2 الشهر الماضي وهي أعلى قراءة منذ مايو أيار 2019، وارتفاعا من 52.7 في فبراير شباط. ويؤكد ذلك التسارع الحاد في التوظيف في صناعة الخدمات بالقطاع الخاص في مارس آذار.