دبي تطلق خطة مصرف الإمارات للتنمية بـ8 مليارات دولار

أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن مصرف الإمارات للتنمية يعتزم تخصيص 30 مليار درهم ( 8 مليارات دولار) لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية خلال الأعوام القادمة.

وأشار إلى أن الهدف يترجم في تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات من خطة مصرف الإمارات للتنمية التمويلية.

أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية ... محفظة تمويلية بقيمة ٣٠ مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية .. الهدف تمويل ١٣٥٠٠ شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة .. pic.twitter.com/orNmcgT4yf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2021

وجاء في تغريداته على تويتر: "اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير، ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة".

اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق ٣٠٠٠ مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل.. pic.twitter.com/8vNsfOebVb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2021

وتابع قائلا: "نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق في 23 مارس الماضي خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم من 1.4 تريليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس دبي آنذاك، قرر فيه إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حيث ستكون حكومة دبي أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.

ومن القرارات التي اتخذت: إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. إلى جانب تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.

وفي هذا الإطار، تمت تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

علماً أن عبد العزيز الغرير الذي عيّن رئيساً لغرفة تجارة دبي، هو رئيس بنك المشرق.