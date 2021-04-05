.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دبي تطلق خطة مصرف الإمارات للتنمية بـ8 مليارات دولار

اقتصاد دبي

دبي تطلق خطة مصرف الإمارات للتنمية بـ8 مليارات دولار

الهدف يترجم في تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن مصرف الإمارات للتنمية يعتزم تخصيص 30 مليار درهم ( 8 مليارات دولار) لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية خلال الأعوام القادمة.

وأشار إلى أن الهدف يترجم في تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات من خطة مصرف الإمارات للتنمية التمويلية.

وجاء في تغريداته على تويتر: "اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير، ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة".

وتابع قائلا: "نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق في 23 مارس الماضي خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم من 1.4 تريليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس دبي آنذاك، قرر فيه إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حيث ستكون حكومة دبي أكثر مرونة وكفاءة وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.

ومن القرارات التي اتخذت: إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. إلى جانب تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.

وفي هذا الإطار، تمت تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة، وسلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

علماً أن عبد العزيز الغرير الذي عيّن رئيساً لغرفة تجارة دبي، هو رئيس بنك المشرق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد