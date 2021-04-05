ساويرس يجدد اهتمامه بالحصول على رخصة بنك في مصر

جدد الملياردير المصري ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس، اهتمامه بالحصول على رخصة بنك في مصر وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل البنك المركزى عند السماح بذلك.

وقال في مؤتمر عقد بمصر، إنه يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.

كان نجيب ساويرس قد طالب مراراً في السنوات الماضية، فتح تراخيص البنوك في مصر، لتأسيس بنك، وفقاً لتصريحات سابقة له.

وفي سياق متصل، قال ساويرس، إنه يُصنف ضمن أكبر 10 مستثمرين بقطاع المناجم والذهب بالسوق الإفريقية، ويسعى ليصبح أكبر مستثمر في الذهب بالسوق المصري، ومستعد للحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر، نقلاً عن "حابي".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مؤخراً، توقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وخلال كلمته في مؤتمر "حابي"، قال ساويرس، إنه يعتزم إقامة مشروع سكني متكامل للشريحة المتوسطة في صعيد مصر وتحديدا في محافظة سوهاج، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات ولفتح آفاق استثمارية بالصعيد.

وأشار إلى أن شركة أورا ديفلوبرز، المملوكة له، تسعى للحصول على 600 فدان في الساحل الشمالي ضمن خطتها التوسعية بالفترة المقبلة.

وأضاف ساويرس أن هناك نية أيضا لطرح شركة أورا في البورصة وتنتظر الشركة بدء التسليم في مشروعاتها لاتخاذ قرار في ذلك، مشيراً إلى أن شركة أوراسكوم من الممكن أن يكون لها دور كبير في مشروعات الشق الترفيهي التابع لأورا بمشروعاتها في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.