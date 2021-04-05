سلطنة عمان تمدد قرار إغلاق الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا

أعلنت سلطنة عمان تمديد قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا.

كما من ضمن القرار حصر دخول البلاد على المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل.

وأعلنت سلطنة عمان منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحاً طوال أيام رمضان لمواجهة كورونا.

وضمن القرارات، عدم إقامة صلاح التراويح في الجوامع والمساجد، كما الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار الصائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

تأتي هذه القرارات الجديدة، في وقت قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا في سلطنة عمان في 29 مارس الماضي، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.

وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة لمواجهة كورونا.

وأفادت اللجنة بأنها قررت تعليق حضور طلبة المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقي التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد.

وكانت اللجنة قررت في 25 مارس الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد 28 مارس 2021 حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021، لمواجهة فيروس كورونا... قبل أن تقرير تمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية من 8 أبريل وحتى صباح أول أيام شهر رمضان.

كما قررت تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 أبريل 2021، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.