سلطنة عمان: نجحنا في جمع 6.1 مليار دولار عبر أدوات التمويل

قالت وزارة المالية العمانية إن السلطنة قد نجحت في جمع 2.37 مليار ريال عماني ( 6.16 مليار دولار) عبر مختلف أدوات التمويل.

وأوضحت وزارة المالية العمانية أن إجمالي الاحتياجات التمويلية عند 4.2 مليار ريال عماني لسد عجز الميزانية وسداد أصول بعض القروض خلال 2021.

بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند ‭B+/B‬.

توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.

عُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير كانون الثاني. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس/آذار.

وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس آذار بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.

وبنهاية فبراير شباط، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.