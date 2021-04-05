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وزير مالية مصر: العجز الكلي سيتراجع لـ7.7% في السنة المالية الحالية

اقتصاد مصر مناسبة
توقعات بنمو اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

وزير مالية مصر: العجز الكلي سيتراجع لـ7.7% في السنة المالية الحالية

توقعات بنمو قتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021

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القاهرة – رويترز

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توقع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

وأضاف معيط، في مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

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وكانت مصر قد سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من 2020.

وأمس، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي هامشياً بقيمة 137.2 مليون دولار، على أساس شهري، ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.

وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 40.34 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد نما بنحو 100 مليون دولار في فبراير، و 38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفز بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى زيادة له منذ أبريل 2020.

وبالرغم من ذلك لا تزال الاحتياطات الأجنبية دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار والمسجل في نهاية فبراير 2020 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في البلاد، والتي تسببت في خسارة نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي في ذروة الوباء ما بين مارس ومايو من العام الماضي.

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