"منصة الخليج الصناعية".. أول منصة رقمية لدعم المنتج الخليجي

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منصة رقمية صناعية تحت اسم "منصة الخليج الصناعية"، بهدف دعم المصانع والشركات في دول المجلس من خلال عرض منتجاتها والخدمات التي تقدمها داخل السوق الخليجية والدول العربية، التي تتعاون مع الأسواق الخليجية، ودولياً للمهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي بدول المجلس.

ويتزامن إطلاق المنصة مع تدشين المملكة برنامج "صنع في السعودية"، الذي يحدد هوية المنتج المحلي وأهداف إنتاج المصانع، لتعزيز صورة المنتج السعودي في الخارج.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، إن المنصة الصناعية "تأتي ضمن سلسلة منصات أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد أخيراً لمواكبة التحول الرقمي ولتسهيل سبل التعاون المشترك، بإتاحة الفرص للصناعات الوطنية الخليجية التي نافست شركات عالمية وسجلت مكانة مرموقة في التحول الرقمي"، بحسب ما نشرته "الشرق الأوسط".

وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد ومؤسسة بوابة قطاع الأعمال للعمل على إصدارات الاتحاد والتطوير التكنولوجي للمنصات المتخصصة التي تدعم التحول الرقمي بالسوق الخليجية، وإنشاء منصات متخصصة تدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص في دول المجلس.

من جانبه، قال محمد الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال بدولة الإمارات والشريك المؤسس لمنصة الخليج الصناعية: "نقدر الثقة في إتاحة الفرص للتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص الخليجي في تطوير البنية التحتية الرقمية بدول المجلس عبر مشروعات متخصصة بالقطاعات الاقتصادية".

وأضاف: "بدء التعاون الاستراتيجي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء 8 منصات متخصصة لمؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس".

وتتضمن المنصة أول معرض إلكتروني للمنتجات الخليجية مقسمة وفق أكثر من 45 قطاعاً.