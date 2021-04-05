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10 آلاف منشأة سعودية تستفيد من "كفالة" بضمانات 30 مليار ريال

برنامج كفالة السعودي
برنامج "كفالة"
اقتصاد السعودية

10 آلاف منشأة سعودية تستفيد من "كفالة" بضمانات 30 مليار ريال

قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة

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دبي - العربية.نت

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قال مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" هُمام هاشم، اليوم الاثنين، إن عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.

وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

واحتلت منطقة الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة، حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة، وبلغ عددها 1050 منشأة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويهدف برناِمج "كفالة" إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أطلق البرنامج العديد من المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجاوزها، ومن أهم البرامج التي قدمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة، وتم تقديم ضمان التمويل دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني) بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية، وكذلك ودعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الاستراتيجية لاسيما الصناعية دعماً لبرامج "صنع في السعودية".

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