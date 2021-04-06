أكوا باور تتفق مع مصر على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بـ80 مليون دولار

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بنظام BOO بقدرة 200 م.وات بمنطقة كوم أمبو بأسوان، بإجمالي استثمارات نحو 80 مليون دولار

وبحسب بيان للوزارة، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة لمدة 25 عاما مع شركة أكوا باور السعودية لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 م.وات بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل) باستخدام الخلايا الفوتوفلطية ثنائية الوجه Bifacial بمنطقة كوم أمبو بأسوان.

ووقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع شركة أكوا باور للمشروع لمدة 25 عاما مقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض وهي 2% من قيمة إجمالي الطاقة المنتجة.

ومن المتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثالث من عام 2022.

ويحقق المشروع وفرة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره 336 ألف طن سنوياً، كما تكفي الطاقة المنتجة من المشروع لإنارة منازل عدد 130 ألف أسرة، ويوفر المشروع 1600 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء.

جدير بالذكر أن شركة أكوا باور شاركت في برنامج تعريفة التغذية المرحلة الثانية بثلاث مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مشروع TK للطاقة الشمسية بقدرة 20 م.وات، ومشروع ألكوم للطاقة بقدرة 50 م.وات، ومشروع أكوا بنبان 1 للطاقة بقدرة 50 م.وات.

وتسعى مصر لتنفيذ استراتيجية للوصول بنسبة مساهمة الطاقة الخضراء فى مزيج الطاقة إلى نسبة تزيد عن 42% من إجمالي التوليد بحلول عام 2035.