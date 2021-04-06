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الإفريقي للتنمية يقرض مصر 145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية                

سكك حديد مصر
سكك حديد في مصر
اقتصاد مصر

الإفريقي للتنمية يقرض مصر 145 مليون يورو لتحسين السكك الحديدية                

يستفيد 40% من سكان مصر من تحسينات خدمات النقل بالقطارات ميسورة التكلفة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - (أ ف ب)

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أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء، موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 18 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي "وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتمويل تحسين أداء نظام السكك الحديدية في البلاد".

وأضاف البيان "من المتوقع أن يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يشكلون حوالي 40% من جملة السكان (100 مليون نسمة)، من تحسينات (السكك الحديدية) حيث يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة".

وتأتي الموافقة على القرض بعد 8 أيام على توقيف ثمانية أشخاص على ذمة تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوب البلاد الشهر الماضي.

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وكان وزير النقل المصري كامل الوزير أشار إلى الخطأ البشري" باعتباره من أسباب وقوع مثل هذه الحوادث"، مؤكدا اكتمال منظومة التشغيل الآلي للسكك الحديدية في عام 2024.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأساوية. وأكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

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