اقتصاد
البحرين.. انكماش الاقتصاد 5.5% نهاية العام الماضي
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في العام الحالي
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 5.5%، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة التي سبقتها.
هذا وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% خلال العام الماضي بأكمله إثر أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن ينتعش اقتصاد البحرين خلال السنة الحالية، ليسجل نمواً بنسبة 3.3% وأما المملكة فتتوقع أن يبلغ النمو 5% خلال العام الحالي.