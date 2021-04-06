البحرين.. انكماش الاقتصاد 5.5% نهاية العام الماضي

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 5.5%، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة التي سبقتها.

هذا وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% خلال العام الماضي بأكمله إثر أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن ينتعش اقتصاد البحرين خلال السنة الحالية، ليسجل نمواً بنسبة 3.3% وأما المملكة فتتوقع أن يبلغ النمو 5% خلال العام الحالي.