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البحرين.. انكماش الاقتصاد 5.5% نهاية العام الماضي

المنامة - istock
المنامة
اقتصاد

البحرين.. انكماش الاقتصاد 5.5% نهاية العام الماضي

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 5.5%، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة التي سبقتها.

هذا وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البحرين انكمش 5.4% خلال العام الماضي بأكمله إثر أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن ينتعش اقتصاد البحرين خلال السنة الحالية، ليسجل نمواً بنسبة 3.3% وأما المملكة فتتوقع أن يبلغ النمو 5% خلال العام الحالي.

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