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البيت الأبيض: 28 مليون جرعة لقاح ستتوفر نهاية الأسبوع الحالي

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

البيت الأبيض: 28 مليون جرعة لقاح ستتوفر نهاية الأسبوع الحالي

فاوتشي: على أميركا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي فايزر ومودرنا

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دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن أكثر من 28 مليون جرعة لقاحات ستتوفر بنهاية الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة.

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن على أميركا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي فايزر ومودرنا.

يأتي ذلك بعد أيام من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن توافر لقاح ثالث "ليس سوى أخبار جيدة" وسيساعد في السيطرة على الوباء.

وكان المنظمون الأميركيون قد أعلنوا، أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19.

وصرحت وكالة الأدوية الأميركية، بالاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين، واللقاح مضاد لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

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