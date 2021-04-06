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وزير النقل السعودي: وصلنا للتوطين الكامل في العديد من المهن

وزير النقل السعودي صالح الجاسر
وزير النقل السعودي صالح الجاسر (أرشيفية)
اقتصاد السعودية

وزير النقل السعودي: وصلنا للتوطين الكامل في العديد من المهن

الجاسر: التوطين من أولويات قطاع النقل

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الرياض - واس

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أكد وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، أن منظومة النقل لها دور رئيسي في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد أثناء جائحة كورونا.

وبين خلال حديثه لبرنامج "في العلن" عبر قناة "السعودية" أن المنظومة أسهمت في نقل وعودة 60 ألف مواطن لأرض الوطن خلال فترة الجائحة، كما شُحن 75 مليون طن من البضائع باستخدام العديد من طائرات الركاب، بالإضافة إلى الإشراف على نقل أكثر من 23 ألف متعافٍ من مقرات العزل إلى المطارات الرئيسة.

وأفاد الجاسر خلال حديثه بأن منظومة النقل "لديها إستراتيجية وطنية طموحة للنقل واللوجستيات على مشارف الإعلان، وتتضمن في طياتها العديد من المستهدفات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بجميع أنماط النقل، ومعها ستتحق المكانة اللائقة بالمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كرائدة في صناعة النقل واللوجستيات بشكل عام، إلى جانب منهجية واضحة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بحكم موقعها الجغرافي المتميز".

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توطين المنظومة

أكد الجاسر أن التوطين أولوية في منظومة النقل حيث وصلت للتوطين الكامل في العديد من المهن، ومن بينها نشاط توجيه المركبات، الذي يعمل فيه أكثر من 847 ألف سائق منهم 6161 سائقة، حققوا عبر هذا النشاط أكثر من 6 مليارات في آخر 3 سنوات، بالإضافة لتوطين منافذ نشاط تأجير السيارات، ومهنة المراقب الجوي، ومهنة مساعد طيار.

وأوضح أن قصة التوطين الكامل لوظيفة مساعد طيار تعود إلى عام 2015، وذلك من خلال برنامج "بعثتك وظيفتك"، وذلك عندما تم إبرام اتفاقية بين وزارة التعليم والخطوط السعودية لابتعاث 3 آلاف طيار، في وقت كان عدد الطيارين السعوديين لا يتجاوز 1500 طيار.

تسارع تطوير السكك

تناول الجاسر مسببات تسارع تطوير الخطوط الحديدية قائلاً: "سمو ولي العهد لديه اهتمام كبير بالقطاع السككي، ولدينا فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، وحققت (سار) رقماً قياسياً خلال شهر أكتوبر الماضي بنقل أكثر من مليون طن خلال شهر واحد فقط، ليصل إجمالي ما نقلته منذ عام 2011 إلى 58 مليون طن".

وحول الطرق في المملكة، بين الجاسر أن المملكة لديها شبكة طرق تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها، ونعمل وفق خطوات سريعة على رفع مستوى السلامة والصيانة على هذه الشبكة التي أسهمت في خفض نسبة الـحوادث بـ56%، والوفيات بنسبة 51%، والإصابات بنسبة 30%.

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