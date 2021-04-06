المركزي السعودي: نتوقع تعافيا "إيجابيا" لاقتصاد المملكة هذا العام

توقع محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وفي حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد اليوم، لم يقدم المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما.

وقال "على الرغم من أننا نضحي قليلا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة"، بحسب ما ورد في "رويترز".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار.

وفي مارس آذار، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا 4.1% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭19‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

وفي فبراير شباط، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ‭‭2.6‬‬ % هذا العام.

وجددت المملكة في الآونة الأخيرة عددا من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال المبارك، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي السعودي للمرة الثانية في يناير كانون الثاني، إنه ليس من "الحكمة" وقف تلك الخطط حتى يتحقق التعافي الاقتصادي فعليا.