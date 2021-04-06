تعطل محرك سفينة يوقف الملاحة في قناة السويس.. والهيئة تنفي

نفت هيئة قناة السويس المصرية لـ "العربية نت" أنباء توقف الملاحة في القناة، مشيرة إلى أن هناك سفينة حدث عطل في محركه وتم التعامل معها والملاحة منتظمة بالقناة.

كانت وكالة بلومبرغ، قد ذكرت أن حركة الملاحة في قناة السويس المصرية توقفت اليوم الثلاثاء، إثر تعرضت إحدى السفن المارة في القناة لمشكلة في المحرك، وهو ما نفته الهيئة.

ووفقا لمعلومات أوليه، نقلتها وكالة بلومبرغ، فقد تعطلت ناقلة النفط MINERVA NIKE في قناة السويس، وتحمل الناقلة علم اليونان وقد دخلت الخدمة 2004.

وتشير معلومات الوكالة إلى أن الكراكة "سلام7" تقف بجوار الناقلة التي بيلغ طولها 244 مترً وعرضها 42 متراً.

يأتي هذا بعد أيام من انتظام الملاحة في القناة ومرور كافة السفن التي كانت عالقة لأيام بسبب حادث سفينة إيفر غيفن.