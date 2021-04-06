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قدرات الطاقة المتجددة في العالم ترتفع 50% خلال 2020

الطاقة المتجددة
80% من كافة قدرات الكهرباء الجديدة من الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قدرات الطاقة المتجددة في العالم ترتفع 50% خلال 2020

شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91% منها

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة قدرات قياسية تبلغ 260 غيغاوات من الطاقة المتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بزيادة 50% عن العام السابق بعد أن قللت البلدان من اعتمادها على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

وفي تقريرها عن إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2021، قالت الوكالة إن أكثر من 80% من كافة قدرات الكهرباء الجديدة المضافة العام الماضي كانت متجددة، إذ شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91% من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة.

يعود الارتفاع في القدرات الجديدة لأسباب من بينها التخلي عن توليد الكهرباء اعتمادا على الوقود الأحفوري في أوروبا وأميركا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا.

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وانخفض إجمالي إضافات الوقود الأحفوري إلى 60 جيجاوات في عام 2020 من 64 غيغا وات في العام السابق.

كانت دراسة أعدتها "جنرال إلكتريك" قد أكدت أهمية الاعتماد الاستراتيجي والسريع لموارد الطاقة المتجددة وطاقة الغاز معاً من أجل دعم الأهداف القريبة لمكافحة تغير المناخ وفتح أفق جديد لبناء عالمٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

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