لـ 3 أسباب.. أونصة الذهب تتخطى 1729 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع الثلاثاء مدعومة، بتراجع الدولار، وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، ولكن حد من المكاسب إقبال أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1729.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1738.32 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1731.50 دولار.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو إن "هبوط الدولار السبب الرئيسي لشراء الذهب، وأيضا العائدات، التي لم تبلى بلاء حسنا في السبوع المنصرم".

وهبط الدولار لأقل مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 24.89 دولار للأونصة في حين زاد البلاديوم 0.4% إلى 2675.34 دولار بينما نزل البلاتين 0.5% إلى 1202.85 دولار.