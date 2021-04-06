.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معدل التضخم السنوي في تونس يتباطأ إلى 4.8%

تونس اقتصاد
اقتصاد تونس

معدل التضخم السنوي في تونس يتباطأ إلى 4.8%

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسميةK أمس الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض إلى 4.8% في مارس، من 4.9% في فبراير.

وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

فيما كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.

وكانت شركة البحوث الاقتصادية Capital economics، توقعت أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 105% بحلول عام 2025، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مشاهد مؤثرة.. دلافين نافقة على شواطئ غانا! مشاهد مؤثرة.. دلافين نافقة على شواطئ غانا!
حرب اللقاح وسلالات كورونا المتحورة.. دراسة تكشف مفاجأة حرب اللقاح وسلالات كورونا المتحورة.. دراسة تكشف مفاجأة
الأكثر قراءة
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة
الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله الأردن.. الأمير حمزة يوقع على رسالة مؤكداً فيها ولاءه للملك عبدالله
الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم
مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يعرض خارطة طريق على تركيا لعودتها إلى أحضان الاتحاد
اكتشف المزيد