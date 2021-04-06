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نظرة تشاؤمية لأكبر اقتصاد أوروبي.. ماذا قال المركزي الألماني؟

كورونا من ألمانيا
تكافح ألمانيا موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا
اقتصاد أوروبا

نظرة تشاؤمية لأكبر اقتصاد أوروبي.. ماذا قال المركزي الألماني؟

تكافح ألمانيا موجة ثالثة من إصابات كورونا وتجري مناقشات لفرض قيود لفترة أطول

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فرانكفورت – رويترز

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قال رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" ينس فايدمان، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح ألا يحقق اقتصاد البلاد توقعات النمو للعام الحالي.

إذ تضغط القيود المرتبطة بالجائحة على نمو الاقتصاد، ولكن التعافي في العام المقبل سيكون أسرع مما كان يُعتقد من قبل.

وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا وتجري مناقشات لفرض قيود لفترة أطول وربما أكثر صرامة مما يربك توقعات البنك المركزي التي استندت لإعادة فتح الاقتصاد بوتيرة أسرع.

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وصرح فايدمان لرويترز في رد مكتوب على أسئلة "إجراءات احتواء الجائحة في الأشهر القليلة الماضية كانت أكثر صرامة ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل القريب. قلص ذلك احتمال تحقيق معدل نمو 3% هذا العام كما توقعنا في ديسمبر كانون الأول".

وتابع "لكن النمو سيكون أعلى العام المقبل.. من منظور اليوم، فإن التوقعات الاقتصادية متوسطة المدى ليست محل شك كبير".

وفي وقت سابق، توقع البنك نموا 4.5% في 2022 و1.8% في 2023.

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