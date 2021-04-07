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أكبر صندوق سيادي يبدأ أولى استثماراته بالطاقة المتجددة

صندوق الثروة السيادي النرويجي
صندوق الثروة السيادي النرويجي
الطاقة المتجددة

أكبر صندوق سيادي يبدأ أولى استثماراته بالطاقة المتجددة

صندوق الثروة بالنرويج يشتري 50% من مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

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أوسلو - رويترز

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قال صندوق الثروة السيادي بالنرويج، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار، الأربعاء، إنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة، وهي فئة أصول جديدة للصندوق.

أوضح الصندوق أنه اشترى حصة 50% في مزرعة بورشله للرياح 1 و 2 قبالة سواحل هولندا مقابل 1.375 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من أورستد الدنماركية.

والمزرعة هي ثاني أكبر مزرعة رياح عاملة في البحر في العالم.

ومثل هذا الاستثمار المباشر أمر جديد بالنسبة للصندوق الذي لم يكن مسموحاً له، حتى العام الماضي، إلا بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.

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