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أردوغان يجدد التأكيد على عزمه خفض أسعار الفائدة

رجب طیب اردوغان
رجب طیب أردوغان
اقتصاد تركيا

أردوغان يجدد التأكيد على عزمه خفض أسعار الفائدة

محافظ المركزي التركي الجديد يتعهد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم

متابع الغاء المتابعة

انقرة - (أ ف ب)

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض لرفع نسبة الفائدة، الثلاثاء أنه يرغب في إعادة هذه النسبة "إلى رقم واحد" مقابل 19% حاليا.

وقال أردوغان في خطاب أمام كتلة حزبه البرلمانية سنخفض نسبة الفائدة إلى رقم واحد. نحن عازمون" على ذلك.

وكان المصرف المركزي التركي رفع في 18 مارس بواقع 200 نقطة نسبة فائدته الرئيسية، بحيث باتت 19%.

وبعد بضعة أيام من ذلك، أقال أردوغان في شكل مفاجئ محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، وهو وزير مال سابق وكان تولى منصبه الجديد قبل خمسة أشهر فقط.

ويناهض أردوغان على الدوام مبدأ رفع الفائدة معتبرا أنه مصدر كل المشاكل ويؤدي إلى التضخم.

وخلف شهاب قاقجي أوغلو إقبال على رأس المصرف المركزي، وهو اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم. وأثار تعيينه قلق المستثمرين وألقى بشكوك على مدى استقلالية المصرف المركزي مستقبلا.

وتعهد المحافظ الجديد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.

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